si affrontanoal Bentegodi per la. Prima sulla panchina degli scaligeri per Salvatore Bocchetti, subentrato all'esonerato Cioffi, chiamato a risollevare la squadra dopo quattro sconfitte consecutive e un sola vittoria finora in campionato. I rossoneri di Pioli, invece, vogliono dimenticare la delusione di Champions League con il Chelsea e trovare una vittoria che permetterebbe di scavalcare Lazio e Udinese in classifica.- Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette sfide in Serie A con il Verona (2 pareggi), vincendo le ultime tre: non vince quattro gare di fila nel massimo campionato italiano contro i gialloblù dal periodo 1978-1983. Il pareggio al Bentegodi tra scaligeri e rossoneri manca dal 17 dicembre 2000 (1-1, Bonzzoli e Ambrosini): nelle ultime otto sfide in casa dei veneti tre successi per i padroni di casa e cinque per i rossoneri. Bocchetti vuole arginare l'emorragia di risultati: il Verona non perde cinque partite di fila di Serie A da maggio 2018 (7 in quel caso, stagione chiusa con la retrocessione). Il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta in Serie A nel 2022 (in 13 partite 9 vittorie e 4 pareggi), in caso di vittoria i rossoneri per la prima volta nella loro storia collezionerebbero almeno 7 successi nelle prime 10 partite di un campionato di Serie A per tre stagioni consecutive (8 vittorie nel 2020/21, 9 nel 2021/22).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Hrustic; Henry.: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Kruni, Tonali, Adli; Brahim Diaz, Giroud, Leao.