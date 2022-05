Vincere per riprendere la vetta della classifica. Alle 20.45 il Milan scende in campo al Bentegodi contro l'Hellas Verona per il posticipo della 36ª giornata di Serie A: i rossoneri di Pioli cercano la quarta vittoria consecutiva per tornare al 1° posto solitario in classifica, ora occupato dall'Inter dopo il successo casalingo sull'Empoli (+1 sul Diavolo). L'Hellas di di Tudor, invece, vuole confermare il trend positivo e va a caccia del quarto risultato utile di fila per mettere pressione alla Fiorentina 8ª in classifica. Al fischio finale sul canale Twitch il commento in diretta del direttore di Calciomercato.com Gianni Visnadi con Emanuele Tramacere.



STATISTICHE - Questo è l'incontro numero 60 in Serie A tra Verona e Milan: nei 59 precedenti 10 vittorie degli scaligeri, 21 pareggi e 28 successi dei rossoneri, imbattuti nelle ultime sei sfide (quattro vittorie e due pareggi). Nell'era dei tre punti a vittoria, solo una volta il Milan è riuscito a battere il Verona nelle due sfide di uno stesso campionato, nel 2001/02 con il risultato di 2-1 in entrambi i confronti. Il Milan ha vinto le ultime due trasferte contro il Verona in Serie A: nella sua storia non ha mai ottenuto tre successi di fila in casa dei veneti nel massimo campionato italiano.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Hellas Verona-Milan.



