Continua l'undicesima giornata della Serie A, il lunch match mette di fronte Verona e Monza. La squadra di Palladino, cerca un successo per avvicinare le zone prestigiose della classifica, quella di Baroni vuole una vittoria importante per la salvezza. Nei precedenti il Verona ha vinto sei degli ultimi otto incontri interni contro il Monza in campionato, tra Serie A, B e C; tuttavia, il più recente è finito in parità: 1-1 lo scorso 12 marzo.



FORMAZIONI UFFICIALI



VERONA - Montipò; Faraoni, Dawidowicz, Magnani; Terracciano, Folorunsho, Duda, Doig; Bonazzoli, Lazovic; Djuric.



MONZA - Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo.