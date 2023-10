Dopo due settimane turbolente che hanno fatto seguito alla sconfitta interna con la Fiorentina, due settimane contrassegnate dal caso Garcia (il tecnico che sembrava a un passo dall'esonero è stato confermato da De Laurentiis) e dall'infortunio di Osimhen, il Napoli di Rudi Garcia torna in campo in campionato. Oggi i campioni d'Italia scendono in campo alle 15 al Bentegodi di Verona, lo stadio nel quale nella scorsa stagione il Napoli di Spalletti iniziò la sua cavalcata verso lo scudetto. Il Napoli, quinto in classifica con 14 punti, fa visita all'Hellas di Marco Baroni, che dopo un avvio brillante ora arriva da una serie negativa nella quale ha raccolto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Per quanto riguarda i precedenti, Verona e Napoli si sono affrontati 30 volte al Bentegodi, con un bilancio di 11 vittorie per l'Hellas, 7 pareggi e 12 successi per il Napoli. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Abisso, con Aureliano al Var.



Di seguito le formazioni ufficiali:



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Hongla, Serdar, Doig; Folorunsho, Ngonge; Djuric. All. Baroni



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia