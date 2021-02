Dopo le partite del weekend, termina questa sera con il posticipo del Monday Night, la terza del girone di ritorno:presso lo stadio Marcantonio Bentegodi disi affrontano l'di Ivane ildi Robertonel match che chiude il turno. Annata ben diversa per le due squadre: gli scaligeri sono una delle sorprese del campionato e vogliono tornare a vincere, dopo due ko di fila, per conservare il nono posto della classifica e avvicinarsi al Sassuolo ottavo; gli emiliani invece stanno vivendo una stagione molto complicata, tra cambio di proprietà ed esoneri, non vincono da dodici giornate (8 sconfitte e 4 pari) e si trovano al penultimo posto della classifica, a meno quattro dalla salvezza. Illustri assenti dalla sfida: da una parte Zaccagni e Faraoni, squalificati, dall'altra il nuovo arrivato Pellé, subito vittima di un infortunio.- Il Parma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Verona per la seconda volta, dopo il 1996/97. Verona e Parma non hanno mai pareggiato in otto precedenti in terra veneta in Serie A: sei vittorie degli scaligeri (incluse le ultime quattro) contro le due per i Ducali. Il Verona ha perso le ultime due partite di campionato, con Ivan Juric alla guida non ha mai infilato tre sconfitte di fila in Serie A. Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime 12 gare di campionato (4N, 8P), già striscia negativa record per i crociati in Serie A. Il Parma ha segnato una sola rete nelle ultime sette partite di campionato (Kucka v Sassuolo), rimanendo a secco di gol nelle ultime tre - solo due volte in Serie A ha registrato quattro match di fila senza gol (aprile 2013 e dicembre 2006). Il Verona è a quota 998 reti in Serie A (incluse le partite a tavolino) e con due gol potrebbe quindi raggiungere quota 1000, cifra superata già da 18 squadre. Il Parma è, insieme al St Etienne, una delle due squadre ad aver utilizzato il maggior numero di giocatori in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (36 entrambi). Per la prima volta con il Verona Ivan Juric dovrà fare a meno sia di Marco Davide Faraoni che di Mattia Zaccagni nello stesso match in Serie A (entrambi squalificati). Jasmin Kurtic del Parma ha segnato tre gol contro il Verona in Serie A, solo contro il Bologna ha fatto meglio (quattro) nella massima serie - queste sono anche le uniche due avversarie a cui ha segnato con tre maglie diverse nella competizione. Andreas Cornelius del Parma è il giocatore dei top-5 campionati europei in corso che ha giocato più palloni in area di rigore avversaria senza aver ancora trovato la rete (58).Silvestri; Cetin, Lovato, Gunter; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Colley; Lasagna.Sepe; Conti, Bani, Osorio, Gagliolo; Grassi, Kurtic, Kucka; Karamoh, Cornelius, Gervinho.​