Hellas Verona-Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la nona giornata di campionato nella Serie A italiana. I padroni di casa si presentano a questa sfida con 3 punti di vantaggio sugli ospiti. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta: il Verona a Napoli, il Sassuolo in casa con l'Inter.



FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Defrel, Boga. All. De Zerbi.