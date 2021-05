Riparte la Serie A esi affrontanonel primo anticipo della. Gli scaligeri (10°, 41 punti), vogliono rialzarsi dopo quattro sconfitte consecutive mentre i liguri (15°, 33 punti) hanno bisogno di fare risultato dopo tre gare senza successo (due sconfitte e pareggio con l'Inter) per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante ora due soli punti.- I precedenti fanno sorridere Juric: il Verona ha perso solo una delle ultime nove sfide contro lo Spezia in tutte le competizioni (0-1 in Serie B nel 2017), sei vittorie e due pareggi. E nei 15 scontri in casa dell'Hellas, l Spezia ha vinto una sola volta, completano dieci sconfitte e quattro pareggi. Il Verona non registra una striscia di almeno cinque sconfitte di fila da maggio del 2018 e ha vinto le ultime quattro sfide di A contro neopromosse. Lo Spezia di Italiano non ha segnato nell'ultimo turno contro il Genoa e in questo campionato non ha ancora registrato due gare consecutive senza segnare.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Zaccagni; Lasagna, Salcedo.: Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.​