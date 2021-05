Il primo scudetto dell'era Conte è arrivato e per i betting analyst è la partenza di un nuovo ciclo. A meno di 24 ore dal titolo conquistato ieri, l'Inter sale alla ribalta nelle scommesse sul prossimo campionato, dove sarà ancora la squadra da battere. Il trionfo nerazzurro nella Serie A 2021/2022 si gioca a 1,75 sul tabellone, con un buon margine di vantaggio sulla Juventus, il cui riscatto dopo una stagione deludente è dato a 2,50. Definitiva la consacrazione a "big" dell'Atalanta, che a 7,50 è la terza forza nella lista dei bookmaker. Rimandate per il momento Milan e Napoli entrambe a quota 12,00, mentre per Roma e Lazio l'offerta sale rispettivamente a 25,00 e 33,00.