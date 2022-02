Dusan Vlahovic si è presentato a Torino alla sua maniera, con un gol da centravanti vero solamente 13 minuti dopo l’esordio. L'attaccante serbo per il finale di stagione punta, neanche troppo velatamente, in primis a superare per il secondo anno consecutivo i 20 gol in campionato e soprattutto a succedere sul trono dei bomber al suo predecessore alla Juventus, Cristiano Ronaldo, giocatore dal quale ha anche ereditato il numero di maglia, il 7. Secondo i betting analyst, l’ex viola, autore finora di 18 centri in Serie A, potrebbe superare quota 27 gol, obiettivo non facile, ma sicuramente alla portata nelle ultime quattordici gare rimaste. La quota offerta dagli esperti è fissata a 1,85 con la speranza sia la cifra buona per superare il suo rivale numero uno al titolo di capocannoniere, Ciro Immobile.