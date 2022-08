Nelle prime due giornate di Serie A non sono certo mancate le reti dei grandi attaccanti. Quasi tutti hanno risposto presente al ritorno in campo, aprendo ufficialmente la lotta per il titolo di capocannoniere. Dopo averci già provato nell'ultima stagione, Dusan Vlahovic è ora in pole per la conquista della classifica marcatori: i betting analyst vedono il serbo della Juventus a 4, davanti a due nomi di spicco come Romelu Lukaku e Ciro Immobile, a 4,50. Segue più distante Victor Osimhen, già a segno due volte in questa stagione e visto a 7,50. Lautaro Martinez, che quest'anno dovrà condividere l'attacco e le manovre offensive con Lukaku, vede il primo posto in classifica marcatori a 10, mentre per il romanista Tammy Abraham la vittoria del titolo paga 12 volte la posta. Più indietro gli altri contendenti: Duvan Zapata si gioca a 25, seguito da un tris di giocatori a 33: Domenico Berardi, Paulo Dybala e la sorpresa di questo avvio di campionato, il neo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.