Quarta contro sesta con l’Europa nella testa. Atalanta e Napoli si affrontano al Gewiss Stadium in una sfida che pesa molto sul futuro di entrambe. I nerazzurri, complice anche lo stop della Roma a San Siro, hanno un piede e mezzo in Champions mentre i partenopei, a -12 in classifica, provano a tenere accesa la speranza di agganciare il quarto posto occupato proprio dai bergamaschi. Sono proprio Gasperini e i suoi, imbattuti da otto giornate, i grandi favoriti secondo i betting analyst: il loro successo è dato a 2,05 rispetto al 3,40 degli ospiti, anche loro reduci da cinque successi consecutivi in campionato. La divisione della posta, invece, si gioca a 3,65. L’Over, 1,55, è quasi certo se si paragona all’Under, 2,30, vista la potenza offensiva delle due squadre. Così il 2-1 in favore dell’Atalanta è in lavagna a 9,00 mentre lo stesso risultato, ma a favore del Napoli, pagherebbe 12 volte la posta. Attenzione anche all’1-1, risultato molto frequente a Bergamo tra le due formazioni che è dato a 7,25.