Il rocambolesco 3-3 interno contro il Sassuolo rischia di compromettere definitivamente la corsa scudetto dell’Inter. Gli uomini di Conte, dopo la 27ª giornata di Serie A, hanno un ritardo di 8 punti sulla Juventus capolista, un gap che appare incolmabile. Ad essere di questo avviso sono i trader, che prima della sfida di San Siro tra i nerazzurri ed il Sassuolo fissavano la quota scudetto dell’Inter a 9,00, mentre oggi è salita a 15. Si potrebbe dunque definire con un lapidario è “tutto finito” ma non è idea comune tra i bookmaker. È ancora presto per dire addio allo scudetto secondo i betting analyst che sembrano continuare a cullare i sogni tricolore dei ragazzi di Conte, alzando la quota solo di un punto: da 8,00 a 9,00. La favorita scudetto resta la Juventus, con una quota in ribasso dopo il 27° turno di campionato. Il successo dei bianconeri contro il Bologna e la contemporanea sconfitta della Lazio a Bergamo con l’Atalanta, hanno fatto scendere la quota tricolore della squadra di Sarri da 1,40 a 1,25. La falsa ripartenza per Immobile e compagni, al contrario, oltre a far perdere terreno nella corsa-scudetto e scivolare a meno quattro in classifica dai bianconeri, fa lievitare leggermente la quota che passa da 4,00 a 5,00. La Juventus è data Campione d’Italia a 1,35 (ieri era a 1,45), mentre la Lazio passa dal 3,50 al 4,00.