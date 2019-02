È corsa a quattro per un posto in Champions. Classifica strettissima in Serie A dal terzo posto in giù: a contendersi la quarta piazza, che manda dritti ai gironi della Champions League, ci sono Milan, Lazio, Roma e Atalanta, racchiuse nello spazio di un solo punto: i rossoneri sono quarti a quota 36, le altre contendenti seguono a 35. Ravvicinatissime anche le previsioni dei bookmaker su chi arriverà tra le prime quattro: il Milan, forte del vantaggio in classifica, gode anche di una leggera preferenza sul tabellone Snai, dove gli analisti lo danno a 2,50. Quota condivisa con la Roma, con cui i rossoneri hanno pareggiato domenica sera. Leggermente più alta la valutazione sulla Lazio, data a 3,00, mentre sull'Atalanta si punta a 3,75. Sicura o quasi la qualificazione dell'Inter, ancora terza nonostante la recente crisi, data a 1,33. La classifica lascerebbe spazio anche alle speranze di Sampdoria e Fiorentina, che seguono a 33 e 31 punti, ma secondo gli analisti è difficilissimo che blucerchiati, dati a 28,00, e viola, dati a 25,00, riescano a rimontare.