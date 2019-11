Su Juve e Inter i dubbi sono praticamente a zero, il Napoli dovrebbe farcela a recuperare nonostante l'ennesimo passo indietro in campionato. A conti fatti, stando alle valutazioni degli analisti, come riportato da Agipronews, resta libera solo una piazza per la prossima Champions League e la favorita ad aggiudicarsela, per il momento è la Lazio. Gli uomini di Inzaghi hanno centrato, seppure in extremis, la quinta vittoria di fila in Serie A: nella scommessa su chi arriverà tra le prime quattro a fine campionato, dopo la Juve (senza quota), l'Inter (a 1,01) e il Napoli (che vale 1,65), i biancocelesti sono la squadra con più chance di entrare nel quartetto, dati a 2,00. Li segue a breve giro la Roma, pure in un ottimo momento e piazzata a 2,20, assieme all'Atalanta, che ha perso contro la Juve, ma resta ancora vicina, a meno tre dal quarto posto.