La qualificazione alla Champions è ancora possibile, ma ora davanti alla Roma ci sono altre due candidate più accreditate per un posto tra le prime quattro di Serie A. I giallorossi, in crisi di risultati, sono scivolati all'ottavo posto in classifica, a 5 punti dal primo utile per andare in Champions: al momento, dice l'analisi dei trader Stanleybet.it, l'obiettivo è una scommessa a quota 3,00, non impossibile quindi. Ma prima della squadra di Di Francesco si piazzano Milan e Lazio: i rossoneri (a 26 punti) sono quarti e dati a 2,25 per confermare la posizione a fine campionato, posto che le prime tre piazze appaiono ormai già assegnate a Juve (sulla quale non si scommette), Napoli (a 1,05 la qualificazione degli azzurri) e Inter (a 1,25). La squadra di Simone Inzaghi, invece, un punto sotto al Milan, è data a 2,50. E se invece a spuntarla fosse una delle altre che attualmente orbitano in zona Champions? Torino e Atalanta (22 e 21 punti in classifica) sono date a 25 volte la scommessa