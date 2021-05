La stangata è arrivata per il centrocampista del Pisa, Michele Marconi, che era accusato di aver proferito insulti razziali nei confronti di Joel Obi nel corso di Pisa-Chievo gara giocata nel campionato di Serie B lo scorso 22 dicembre.



La Corte Federale d'Appello oggi si è pronunciata accogliendo il reclamo presentato dalla Procura Federale comminando al giocatore una squalifica di 10 giornate per la violazione del comma 2 dell'articolo 28 del Codice di Giustizia: "Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 (comportamento discriminatorio, ndr) è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00".