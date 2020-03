La Gazzetta dello Sport elenca sei talenti in vetrina sul mercato della Serie B:



il 22enne difensore croato Martin Erlic, piccolo Skriniar dello Spezia seguito da Southampton e Crystal Palace e sul quale il Sassuolo vanta il 50% della futura rivendita;



il club neroverde ha già deciso di richiamare dal prestito all'Empoli il centrocampista Davide Frattesi, pupillo di De Rossi;



il Crotone si gode il 28enne brasiliano Junior Messias, pescato in Serie C dal Gozzano;



uno dei portieri più seguiti è Lorenzo Montipò, numero 1 del Benevento;



il Pordenone ha un diritto di riscatto per il centrocampista Tommaso Pobega, ma il Milan ha il diritto di controriscatto e il Benevento lo studia con interesse;



l'attaccante Gianluca Scamacca, in prestito all'Ascoli, è di proprietà del Sassuolo che a gennaio ha detto no ai 10 milioni di euro offerti dal Benfica.