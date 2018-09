Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, parte al contrattacco. Dopo la decisione del Colleggio di Garanzia dello Sport di non ripescare nessun club in Serie B, lasciandola così a 19 squadra, Gravina rivela di aver fatto una richiesta ufficiale alla Figc: "Ieri sera abbiamo scritto al commissario della Figc che noi chiediamo ufficialmente, come abbiamo fatto soprattutto a seguito di una delibera assembleare unanime, le 7 promozioni in serie B a partire dalla stagione 2018/19".