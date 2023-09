Dopo quattro giornate, la classifica di Serie B vede appaiate in prima posizione il Parma e la sorpresa Catanzaro. In una stagione iniziata tra le controversie legali che hanno viziato i primi turni di campionato, gli esperti di 888sport puntano proprio sul Parma per l’arrivo in testa a fine stagione. I ducali, tre vittorie e un pareggio finora, si giocano vincenti nel campionato cadetto a 3,25 (a 1,62 il piazzamento nei primi due posti), seguiti dal Palermo che, con una partita in meno, è quinto a sette punti ed è offerto a 6,50 per il primo posto e a 2,20 per la top 2. È però il Catanzaro la squadra protagonista in quota: per quanto riguarda le quote promozione, i giallorossi partivano a 30 a inizio stagione e ora si giocano a 4,25, mentre la vetta della classifica a fine stagione sarebbe un'impresa a 16 volte la posta. In corsa per il ritorno in A c'è anche il Venezia (2,45), con la Cremonese a 2,55 e la Sampdoria di Pirlo - fin qui deludente - che resiste a 3,35. Neanche la partenza del Bari convince i betting analyst, che vedono l’arrivo in prima posizione dei pugliesi a 21 e la Serie A a 4,50.