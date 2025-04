Lasi chiude oggi, domenica 6 aprile, con tre sfide in programma.Il, sesto con 46 punti, affronta in casa il, decimo a quota 39. Entrambe le squadre sono in cerca di punti utili per rafforzare la propria posizione nella zona playoff., i rosanero, ottavi con 42 punti, se la vedranno con il. I siciliani puntano a consolidare la propria presenza tra le prime otto, mentre il Sassuolo vuole conquistare già oggi la promozione in Serie A.Vincendo al 'Barbera' e con l'eventuale mancata vittoria dello Spezia al 'Picco' contro la Sampdoria, i neroverdi si porterebbero a +19 o +20 con 6 giornate da disputare e 18 punti disponibili.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Proprio lo, terzo con 55 punti, ospita nel derby ligure la, attualmente diciassettesima con 32 punti. I padroni di casa vogliono resta in corsa per la zona promozione, mentre i blucerchiati cercano punti vitali per allontanarsi dalla retrocessione.

Segui la Serie B in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

ENETSCORE_WIDGE