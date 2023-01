Il posticipo del Monday Night chiude la 20esima giornata di Serie B: alle 18.45 allo Stadio Marassi di Genova il Genoa di Alberto Gilardino, reduce dall'ottima prova in Coppa Italia all'Olimpico contro la Roma negli ottavi di finale con l'eliminazione arrivata solo a causa di un'invenzione di Paulo Dybala, riceve il Venezia di Paolo Vanoli, in una sfida testa-coda per quanto riguarda la classifica. I liguri infatti arrivano da quattro risultati utili di fila (3 vittorie e un pari), sono terzi a -3 dal secondo posto e a -9 dalla vetta, in piena lotta promozione, mentre i lagunari, a secco da due turni, stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative, nonostante l'ottimo mercato, che li ha portati al terzultimo posto a quota 20, a - 3 dalla salvezza. Ritorno a casa per Mimmo Criscito, panchina per Massimo Coda, 6 gol finora, messo sul mercato, con Gudmunsson e Aramu in appoggio a Puscas. I veneti si affidano al bomber Pojhanpalo, a quota 7 reti.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Genoa (4-3-3): Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Criscito; Strootman, Frendrup, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsson.



Venezia (3-4-1-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Busio, Tessmann, Haps; Crnigoj; Pohjanpalo, Pierini.