Seconda giornata di Serie B, il Catanzaro affronta la Ternana. Dopo il ritorno in cadetteria tanto agognato, i calabresi sono ancora in esilio dal Ceravolo, dove torneranno mercoledì contro lo Spezia dopo i lavori di adeguamento alla categoria: alle 20.30 i rivali degli uomini di Vincenzo Vivarini sono gli umbri di Cristiano Lucarelli, reduci dal ko contro la Sampdoria all'esordio. I giallorossi invece hanno pareggiato nel primo match stagionale contro la Cremonese: Catanzaro e Ternana si affrontano in Serie B dopo le gare in C degli ultimi anni, con l'ultima gara in Calabria datata febbraio 2021.