Dopo l'anticipo di venerdì e le gare disputate ieri, termina questa sera alle 21 con il posticipo dello Stadio Ezio Scida di Crotone la nona giornata di Serie B: di fronte i pitagorici allenati da Giovanni Stroppa e la Salernitana di Stefano Colantuono. I padroni di casa sono tornati alla vittoria nell'ultimo turno dopo quattro gare di astinenza e vogliono i tre punti per risalire la china e rientrare in zona playoff, mentre gli ospiti arrivano da quattro risultati utili di fila (due vittorie e due pareggi) e con la posta piena in Calabria si porterebbero al terzo posto in classifica.