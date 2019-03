Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina questa sera con il posticipo la 29esima giornata di Serie B: alle 21 presso lo stadio Via Del Mare di Lecce si affrontano i padroni di casa guidati da Fabio Liverani e il Pescara di Bepi Pillon, in quella che è una sfida d'alta classifica tra due delle rivelazioni del campionato. I salentini neopromossi, reduci da tre risultati utili di fila con il roboante 7-0 rifilato all'Ascoli, sono al terzo posto della classifica e mirano alla promozione diretta, mentre gli abruzzesi, che non vincono da due giornate, sono quinti in zona playoff e con una vittoria appaierebbero in classifica proprio i giallorossi.