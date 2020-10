Lanon conosce riposo. Dopo le gare del weekend, tutti di nuovo in campo nel turno infrasettimanale, valido per lacon nove partite: le tre capoliste,, affrontano rispettivamente in casa il, reduce da tre pareggi , in una sorta di derby (occhio all'ex Davide Diaw, passato in neroverde durante l'estate), in trasferta ilche ha disputato una gara in meno, e in casa lain quello che è a tutti gli effetti il big match di giornata. Ildi Nesta ospita lafunestata dai casi di Covid, mentre ladi Menez e Denis riceve ilnel derby calabrese. La convincente finora neopromossava sul campo del fanalino di coda, mentre ilriceve al Bentegodi il nuovodi Lopez nella sfida tra due candidate alla promozione. Il deludentedel pericolante Oddo va amentre ildi Galliani e Berlusconi vuole trovare la prima vittoria del campionato nella trasferta di​Chiude domani alle 19 il posticipo del Via del Mare tra