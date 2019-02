Ricomincia col botto il campionato di Serie B, con l'anticipo della 24esima giornata in programma questa sera alle 21 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo tra i padroni di casa allenati da Roberto Stellone e il Brescia di Eugenio Corini. Sfida per il primato del campionato cadetto, tra due squadre con stati di animo opposti: i rosanero sono angustiati dalle vicende societarie che potrebbero anche mettere in discussione i verdetti del campo, mentre i lombardi volano sulle ali dell'entusiasmo dopo anni di delusioni. Dal punto di vista della classifica, i siciliani secondi inseguono le Rondinelle prime a distanza di un punto (42 contro 41), ma mentre il Palermo è reduce da solo due risultati utili di fila, il Brescia non perde da dieci gare (sette vittorie e tre pareggi). Sfida nella sfida, quella tra le due coppie di bomber: da una parte Nestorovski-Puscas (11 gol in due), dall'altra Donnarumma-Torregorssa (addirittura 30 reti in due).