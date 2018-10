Dopo le polemiche scoppiate in settimana per il caos ripescaggi, torna in campo questa sera alle 21 il campionato di Serie B con l'anticipo della nona giornata: allo Stadio Renzo Barbera di Palermo si affrontano la squadra rosanero allenata da Roberto Stellone e il Venezia di Walter Zenga, subentrato da appena una giornata a Stefano Vecchi e reduce dal pari nel derby di Verona. E' senza dubbio la partita del ritorno dell'ex interista in Sicilia ma soprattutto il match più caro a Maurizio Zamparini, attuale presidente del Palermo ed ex numero uno del Venezia negli anni della Serie A. Dal punto di vista della classifica i rosanero vogliono centrare la terza vittoria consecutiva, che li porterebbe provvisoriamente a un punto dalla vetta occupata dal Pescara, mentre i lagunari, che non trovano i tre punti dalla prima di campionato, necessitano di punti salvezza.