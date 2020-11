Le prime otto giornate del campionato cadetto stanno delineando le gerarchie per quel che riguarda la promozione in Serie A. Al Monza di Berlusconi, favorita assoluta a inizio torneo, si è affiancato l’Empoli di Dionisi, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Lo sanno bene i betting analyst che hanno aggiornato il tabellone della vincente Serie B (esclusi i playoff) inserendo la squadra toscana a quota 4,50 insieme ai lombardi. Nella lavagna dei bookie tra le altre pretendenti c’è anche il Lecce, offerto a 5,50, che vincendo nell’ultima giornata contro la Reggiana ha eguagliato il record stagionale di gol in una partita (Vicenza-Pisa 4-4 ndr) confermandosi come il miglior attacco della serie cadetta. Nel prossimo incontro i pugliesi saranno ospiti del Chievo Verona, altra squadra candidata alla promozione in Serie A. Con i gialloblu c’è anche la Spal, data da 888sport.it a 9,00. Attenzione alla Salernitana, prima in classifica insieme all’Empoli con 17 punti, che paga 12 volte la posta. A chiudere la top five dei possibili vincitori del campionato cadetto ci sono Brescia e Frosinone, entrambe a 13,00.