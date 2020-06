Ci siamo, dopo oltre tre mesi di stop riparte la Serie B. Torna in campo il campionato cadetto d'Italia, in attesa di riprendere il regolare calendario si parte alle 18.30 con Ascoli-Cremonese, recupero della 25esima giornata e sfida chiave nella zona bassa della classifica (padroni di casa 15esimi a 32 punti, ospiti 17esimi a 30). L'Ascoli non ha vinto nessuno degli ultimi cinque incontri (due pareggi e tre sconfitte, ultima quella in trasferta a Chiavari con la Virtus Entella) senza segnare neanche un gol in questo parziale e cerca un successo chiave per rilanciarsi; la Cremonese invece si era fermata dopo il bel successo in casa del Frosinone e cerca la sua prima vittoria al Del Luca (tre pareggi e tre sconfitte) per fare un balzo avanti in classifica e scavalcare Ascoli e Venezia.