La tredicesima giornata di Serie B si apre questa sera con l'interessantissimo anticipo tra Ascoli e Frosinone. Un ulteriore esame di maturità per la capolista del campionato, reduce da 5 vittorie consecutive ed intenzionata ad avviare un principio di fuga in attesa delle partite di domani delle prime inseguitrici. Tanto più sul campo di una squadra in serie utile da 4 giornate e che nel corso del torneo ha già battuto Ternana, Bari, Cagliari e ha fermato il Brescia la scorsa settimana.