Continua il percorso di crescita della Lega B, rivolto anche e soprattutto al campo internazionale. Questa mattina infatti, una folta delegazione della Chinese Super League, la struttura che organizza i campionati professionistici in Cina, si è recata a Milano, negli uffici di via Rosellini, per incontrare il Presidente Mauro Balata e per guardare da vicino una delle leghe più in fermento sul panorama calcistico mondiale per studiarne il modello e la struttura. Guidata da Li Yuyi, vicepresidente dell’associazione, e dal ceo Dong Zeng, la delegazione asiatica ha potuto condividere la propria cultura e confrontarsi da vicino con struttura, obiettivi e progetti portati avanti dalla seconda divisione calcistica nazionale italiana, investita anche della rappresentanza della Lega Serie A.



A margine dell’incontro, il vicepresidente Li Yuyi si è soffermato con il presidente Balata per discutere più da vicino del sistema Lega B, modello ritenuto di riferimento nel panorama di un Paese, l’Italia, da sempre noto nel mondo per la grande cultura calcistica.



Il numero uno della cadetteria ha presentato l’organizzazione del campionato e indicato i progetti di riforma che la Lega B sta cercando di portare avanti per l’intero movimento Nazionale, senza tralasciare gli aspetti relativi all’organizzazione degli eventi sportivi e della tutela della sicurezza, tema su cui il presidente Balata si è soffermato particolarmente negli ultimi giorni con l’idea di intensificare le strutture a tutela dell’ordine pubblico e sulla necessità di inasprire le pene per chi commette reati al di fuori degli impianti sportivi.



Al centro della discussione anche il marketing associativo, impreziosito dalla partnership con un colosso come BKT, azienda che proprio in Asia ha la sua sede principale, considerato un elemento importante per la sostenibilità dei club che da esso ricavano importanti risorse. Così come accade per la vendita dei diritti tv, da quest’anno ampliati alla piattaforma web grazie al broadcaster Dazn, ma anche premiati con la grande visibilità data dalla tv pubblica, la Rai, che trasmette in diretta e in chiaro un match a settimana, evidenziando ancora di più l’appeal di un campionato in continua crescita. A dirlo i dati, con percentuali altissime di giovani e di italiani in campo, e le convocazioni nelle rappresentative nazionali, con il fiore all’occhiello rappresentato dal gioiellino del Brescia, Sandro Tonali, convocato addirittura nella Nazionale maggiore da Roberto Mancini.



A chiudere la discussione, particolarmente apprezzata dal vicepresidente Li Yuyu, anche uno sguardo ai progetti relativi all’impegno sociale, con il sostegno ai comuni di Genova e Cosenza, città colpite da tragedie che hanno scosso l’intera Nazione, ma anche ad alcuni tra i più importanti ospedali pediatrici italiani.



L’incontro è solo un ulteriore tassello di un puzzle che il presidente Balata vuole costruire per rendere ancora più internazionale ed importante un brand in continua crescita come quello della Lega B. E proprio in quest’ottica, il vicepresidente Li Yuyi ha ricambiato con piacere l’invito ricevuto dalla LNPB invitando il presidente Balata a Pechino per poter condividere un altro pezzo di strada insieme.