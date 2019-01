Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata ha dichiarato al termine dell'assemblea: "Abbiamo deciso all'unanimità di chiedere la ristrutturazione di tutto il movimento, con una forte riduzione del numero di squadre, da questa o dalla prossima stagione, ribadendo la contrarietà a qualunque decisione in materia di ripescaggi. Auspichiamo una decisione sulla riforma dei campionati nel prossimo Consiglio federale a fine mese, per consentire alle società di programma al meglio il futuro".

Secondo quanto filtra, a metà di un campionato formalmente a 22 squadre ma ridotto a 19 dal caos estivo, la Lega B è orientata a proporre una format a 18 squadre.



VAR - "Vorrei che il nostro campionato diventasse la prima seconda divisione al mondo con questa tecnologia. Da mesi abbiamo elaborato uno studio di fattibilità e ne abbiamo commissionati altri due all'azienda che eventualmente fornirà la tecnologia per il Var. Sarà avviato un cronoprogramma: va rispettato il protocollo Ifab, serve un accordo con l'Aia, e presto ne parlerò con Nicchi, e inoltre c'è un problema relativo al numero di telecamere presenti negli stadi. La Goal Line Technology è un sistema ancora più complesso dal punto di vista strutturale rispetto al Var".