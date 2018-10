Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, parla a margine della decima edizione dell’International Social Commitment Awards, tenutosi al Lido Village di Ostia, stabilimento balneare sequestrato e confiscato dal Tribunale di Roma al clan Fasciani nel luglio 2012: “Noi ci siamo sempre dove ci sono delle situazioni di natura sociale, delle emergenze e dei valori da difendere, noi della Lega B ci siamo sempre”.



SUL CONSIGLIO DI STATO - “E’ un’ordinanza che ha sospeso quella del TAR, ma non è una novità, ci sono stati tanti provvedimenti precedenti. Oggi è stato ribadito quanto detto: il bene primario che va protetto e tutelato è quello del calcio, del campionato e del proseguimento del campionato. Io ora faccio un appello al presidente Gravina affinché espunga dall’ordine del giorne del prossimo Consiglio Federale il punto relativo all’ordinanza del Tar del Lazio, perché superato. E quindi se ne riparlerà in un altro momento, spero che lui prenda atto con responsabilità di questa ordinanza, tenendo conto che la Lega di Serie B ha già subito ingenti danni, sia come Lega che come società associate. Si è messa la parola fine? No, non è finita. Sono provvedimenti provvisori”.