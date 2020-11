Ieri ha parlato al Giornale di Vicenza il presidente della Lega B Mauro Balata, dilungandosi anche elogiando la proprietà e della dirigenza vicentina. Queste sono state le sue parole:



"Come in qualunque settore dell’economia avere credibilità è fondamentale e nostro compito è tutelare anche imprenditori capaci che decidono di entrare nel mondo calcio. Che la famiglia Rosso sia in grado di dare un futuro luminoso al Vicenza ne sono certo anche perchè ha messo alla direzione generale Paolo Bedin una delle figure più esperte e preparate del panorama calcistico italiano. Con Bedin ci sentiamo molto spesso per confrontarci su vari temi. Per me è un punto di riferimento importante".