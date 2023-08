La Cremonese ospita il Bari nella sfida valida per la seconda giornata di Serie B. Dopo che alla prima entrambe le squadre non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0 contro le rispettive rivali, c’è attesa per scoprire se riusciranno a ottenere la prima vittoria in campionato. Gli esperti vedono i padroni di casa avanti nelle quote: il successo degli uomini di Ballardini è offerto a 2,10 mentre il segno “2” oscilla tra 3,40 e 3,60. Il pareggio paga 3,30 volte la quota. I pugliesi hanno chiuso la scorsa stagione con il secondo miglior attacco della competizione, mentre la Cremonese ha faticato a trovare la via della rete in Serie A (36 centri). Per questa sfida è avanti l’Under a 1,67 contro l’Over a 2,14. Dopo le reti inviolate dello scorso fine settimana, leggermente avanti il No Goal a 1,80 rispetto al Goal a 1,91.