Serie B: Bari a Palermo per rompere il tabù, quote da impresa per la prima vittoria dopo dieci anni

Il Palermo ospita il Bari nell’anticipo del venerdì e i bookmaker puntano sui padroni di casa. La squadra di Corini si gioca a tra 1,80 e 1,87, mentre il colpo ospite oscilla tra 4,10 e 4,60. Nel mezzo il pareggio, con cui si sono chiuse le ultime due trasferte dei baresi, si gioca a 3,45. Il Bari non batte il Palermo, in tutte le competizioni, dal 2013 e, negli ultimi dieci scontri diretti, solamente in due occasioni il tabellino ha visto tre o più gol segnati. Nonostante lo stato di forma dell’attacco del Palermo, terzo nella competizione con 37 reti, 18 nelle ultime otto partite, gli esperti puntano sull’Under 2.5 a 1,69 contro l’Over 2.5 a 2,05. Degli ultimi cinque incontri tra le due squadre, quattro si sono chiusi con almeno un cartellino rosso, all’andata addirittura due per il Bari: in questa sfida la possibilità che una squadra subisca due espulsioni si gioca in quota a 12. Tra i marcatori è sfida a distanza per Brunori e Sibilli. Il primo, otto centri stagionali finora, è offerto in lavagna a 2,70, mentre il secondo, a segno in tre delle ultime quattro trasferte giocate, è proposto a 4,70.