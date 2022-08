Dopo essersi sfidati lo scorso anno in Serie C, Bari e Palermo si ritrovano nella gara che apre il programma della seconda giornata di Serie B. I pugliesi, reduci dal convincente pari esterno contro il Parma, partono avanti nelle quote nei confronti dei rosanero vincenti nell’esordio interno contro il Perugia. Per gli esperti si gioca infatti a 2,15 il successo dei pugliesi, quota che sale a 2,16 per i betting analyst. Fissata tra 3,10 e 3,15 l’opzione pareggio, mentre si arriva tra 3,45 e 3,64 per il colpo esterno dei siciliani. L’anno scorso entrambi i match sono terminati con l’Under 2.5, favorito anche nella gara di venerdì, a 1,67, sull’Over 2.5 offerto a 2,14. Per il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 6,38, vale 9 volte la posta il 2-1 finale, mentre sale a 10,14 lo 0-1 ospite.