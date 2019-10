Con un guizzo di Tello all’87’ il Benevento ha centrato un doppio colpo: ha portato a casa i tre punti dal difficile campo di La Spezia e conquistato il primo posto in solitaria nella classifica di Serie B. Il bilancio della squadra di Inzaghi alla seconda sosta del campionato - grazie alla quale potrà recuperare pezzi importanti della rosa come Sau, Schiattarella e Volta - è più che lusinghiero: i sanniti, riporta Agipronews, oltre a essere primi con 15 punti (una media di 2,14 a gara) , hanno la migliore difesa del campionato (solo tre i gol subiti dai giallorossi) e sono l’unica squadra ancora imbattuta. Altissima, quindi, anche la considerazione tra gli esperti in previsione, vale a dire gli analisti delle scommesse: gli analisti, ad esempio, prevedono per le Streghe un possibile ritorno diretto in Serie A, senza passare dal fastidio dei play off. La quota sul Benevento primo a fine campionato è fissata a 4,00 dopo il colpo in Liguria. La concorrente per il salto diretto è ancora l’Empoli, incappato in un brutto scivolone a Pordenone che gli è costato la vetta della classifica: il margine della squadra di Cristian Bucchi, è però minimo, visto che il primo posto dei toscani si gioca a 3,50.