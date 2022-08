Gli ultimi due confronti (inclusa l'amichevole del mese scorso) sono finiti con la vittoria del Cosenza, ma è il Benevento a dominare le previsioni del nuovo scontro diretto tra le due squadre, valido per la prima giornata di Serie B. Domenica sera al Vigorito i giallorossi partiranno per il nuovo inseguimento alla A, con un debutto abbordabile secondo i bookmaker: il segno «1» si gioca a 1,64 su Planetwin365 e ha totalizzato il 64% delle giocate. Ad alta quota l'impresa di Dionigi e i suoi, dati a 7,50 (al 12% delle preferenze), mentre il pareggio pagherebbe 4,05. La scorsa stagione il testa a testa in casa del Benevento si chiuse sul 3-0 per i sanniti, un punteggio stavolta dato a 10,50 con Forte prima scelta nella lista dei potenziali marcatori (2,25). Sul tabellone del risultato è però in vantaggio l'1-0 a 6,60, mentre lo stesso punteggio per gli ospiti pagherebbe 18 volte la posta; tra i giallorossi il più pericoloso secondo i bookie è Larrivey, il cui gol è offerto a 4,00. Nelle scommesse sulla promozione, intanto, il Benevento parte poco fuori dal podio delle favorite: Caserta e i suoi si giocano a 3,00, alle spalle di Genoa, Cagliari (entrambe a 1,80) e Parma (2,50).