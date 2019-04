Dopo i tre punti d’oro conquistati a Verona il Benevento "prenota" un’altra vittoria nella 35esima giornata di Serie B. Al Vigorito, contro il Cosenza, i giallorossi partono in netto vantaggio per la sfida di venerdì: sul tabellone Microgame l’«1» parte a 1,90, a cui i calabresi rispondono con tre turni di imbattibilità e soprattutto con il sogno della zona playoff, al momento a tre punti di distanza. Il colpo rossoblù pagherebbe 4,35, ma la tendenza degli incroci più recenti tra le due squadre dice «X» (ora a 3,25), centrata nelle ultime tre occasioni. Sei gli Over consecutivi del Benevento, una delle squadre con la media gol più alta (tra fatti e subiti) del campionato: un’altra partita da almeno tre reti complessive, riferisce Agipronews, si gioca a 2,00, per l’Under si scende a 1,75.