Uno in panchina e l'altro in attacco, entrambi hanno contribuito a fare la storia del Benevento, portandolo per la prima volta in Serie A nel 2017. Adesso Marco Baroni e Fabio Ceravolo, che si sono ritrovati alla Cremonese, incontrano i giallorossi da avversari, nel turno infrasettimanale di Serie B. Il tecnico è da poco arrivato sulla panchina della dei grigiorossi, centrando due pareggi nella prime uscite, mentre l'attaccante calabrese, conosciuto come "La Belva", fino a qui è riuscito a segnare solo una rete in sette presenze, ben lontano dalla media (21 gol in 43 gare, playoff compresi) con cui chiuse la stagione al Benevento. Entrambi, quindi, vanno a caccia di un acuto nella gara di domani sera al Vigorito, ma le loro ambizioni si scontrano con l'analisi effettuata. Nella valutazione sulla partita secca il Benevento parte con un grande vantaggio, sia per lo scarto in classifica (è secondo, con sei punti in più della Cremonese), sia per la voglia di riscatto dopo il pesante ko di Pescara: il segno «1» vale 1,74, a 3,25 si piazza la «X», mentre vale 5,40 il blitz di Baroni. Quanto alla "Belva", il suo gol da ex sale fino a 5,00, quota influenzata, per l'appunto, da un rendimento stagionale non all'altezza.