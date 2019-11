Più Benevento che Crotone nella sfida clou di Serie B, in programma domani pomeriggio. Le prime due squadre in classifica si troveranno al Vigorito, dove Inzaghi e i suoi sono ancora imbattuti e dove hanno conquistato cinque vittorie su sei partite disputate. Un bilancio quasi perfetto premiato dalle scelte degli analisti e degli scommettitori, come riportato da Agipronews: la vittoria giallorossa si gioca a 2,30, ed è stata scelta nel 60% delle giocate, contro il 3,25 dei rossoblù (pronosticati nel 20% dei casi) e il 3,10 del segno «X», che pure è arrivato al 20% di preferenze. Di fronte si troveranno la migliore difesa del campionato - fin qui il Benevento ha incassato appena 8 gol - e il secondo miglior attacco, con 21 reti. I quotisti protendono comunque per una partita "contenuta" e danno l'Under (massimo due marcature complessive) avanti a 1,81 sull'1,94 dell'Over. Il duello tra le due squadre prosegue anche nelle scommesse su chi si piazzerà al primo posto a fine stagione, ma in questo caso la distanza è più marcata: qui il Benevento vola a 2,70, per il Crotone si sale a 5,00, mentre l'Empoli (solo decimo in campionato ma terzo nelle preferenze dei quotisti) si arriva a 6,00.