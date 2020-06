È conto alla rovescia per la ripartenza anche in serie B. Sono già disponibili sulla lavagna, come si legge in una nota, le quote relative ai primi incontri già calendarizzati. Il 17 giugno alle 15 scenderanno in campo Ascoli e Cremonese, per il recupero della giornata numero 25, con i bianconeri leggermente favoriti ma 1 alto a 2,30, con l’X a 3,15 e il 2 a 3,25. Ed anche goal a 1,85 e nogoal a 1,80 con l’under bancato a 1,65 e l’over a 2,10. Da quasi tripla Cosenza – Virtus Entella con l’1 offerto a 2,50, il 2 a 2,80 e l’X a 3,15. In Cremonese – Benevento formazione ospite favorita dal pronostico ma 2 a 2,35, con l’1 a 3,30 e l’X a 2,85. Padroni casa col vento in poppa in Salernitana – Pisa con l’1 a 1,77, che raddoppia a 3,35 per l’X e triplica a 4,65 per il 2. Indicato a 2,25, invece, l’1 in Crotone – Chievo Verona dove l’X vale 3,10 ed il 2 3,30. Quasi uguali i moltiplicatori di Spezia – Empoli con l’1 a 2,35, l’X a 3,10 e il 2 a 3,15. In campo anche il Pescara che, in riva all’Adriatico, ospita sul terreno amico, ma vuoto per l’occasione, la Juve Stabia: 1 a 2,15, X a 3,10 e 2 a 3,50. Turno casalingo anche per l’Ascoli che riceve il Perugia. Per la bandiera delle scommesse l’1 è congruo a 2,20, l’X a 3,15 e il 2 a 3,35. Raccomandato a 1,75, invece, l’1 del Pordenone che ospiterà il Venezia con il 2 alto a 4,65. Chiudono la griglia degli incontri in programma Livorno – Cittadella, con l’1 a 3,15, l’X a 3,10, e il 2 a 2,30, e Trapani – Frosinone con l’1 e l’X a 3,15 e il 2 a 2,25.