La vittoria interna contro la Cremonese dell’ex tecnico Baroni, rilancia il Benevento che vola in classifica e nelle quote di Serie B. Nell’antepost, si legge in una nota, la vittoria del campionato cadetto a opera della Strega vale 3.50 volte la posta. Gli uomini allenati da Pippo Inzaghi guidano contemporaneamente quote e, con 21 punti, la classifica provvisoria.Qualche sorpresa, invece, si registra nell’area dei battistrada. Ad esempio, la leadership finale del Crotone, secondo a tre punti dai sanniti, è quotata a 6.50, peggio di quanto avviene per l’Empoli che pur se in terza posizione insieme al Chievo a 17 punti, è associato ad un moltiplicatore di 4.50. Addirittura a 10, le quotazioni di Chievo e Perugia.Intanto domenica prossima, match clou della 11esima giornata cadetta sarà proprio lo scontro tra le due squadre favorite per la vittoria finale. Benevento ed Empoli si affronteranno allo stadio Ciro Vigorito, con i giallorossi di Inzaghi ancora avanti nei pronostici: poco oltre 2.00 la vittoria dei padroni di casa, contro il 3.90 dei toscani ed il 3.15 del pareggio.