Ritorno al Vigorito per il Benevento, a caccia di riscatto dopo il primo ko interno in campionato. Con il Brescia alle spalle, i giallorossi si preparano a ospitare il Frosinone per un altro scontro promozione, e da bookmaker e scommettitori arrivano segnali incoraggianti per Caserta e i suoi. Il segno «1» nella partita di sabato si gioca a 2,07, ed è stato scelto nel 46% delle giocate. Per i gialloblù, sconfitti nelle ultime due trasferte a Benevento, la quota è 3,40 con il 27% delle preferenze, le stesse finite sul pareggio (3,40). Lapadula si fa largo sul tabellone dei marcatori, dove è la prima scelta degli analisti a 2,35; tra i giallorossi scalpita anche Elia (a 4,00), rientrato contro il Brescia, mentre per gli ospiti si fanno avanti Charpentier e Cicerelli, rispettivamente a 3,25 e 5,00. Di fronte si troveranno anche le due migliori difese per il campionato e in quota vale 1,83 la possibilità che la partita si chiuda con massimo due reti complessive.