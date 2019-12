Non è solo lo scontro tra due grandissimi ex calciatori come Inzaghi e Nesta, ma anche e soprattutto una sfida spartiacque per il campionato di Serie B, arrivato alla 17ª giornata. Sabato, al Vigorito, si affrontano il Benevento - la capolista che sta letteralmente dominando il torneo sotto la guida di Superpippo - e il Frosinone, risalito al terzo posto dopo un avvio difficile. Ci sono ben 11 punti a separare le due squadre, il che vuol dire che con il quinto successo consecutivo la formazione di Pippo Inzaghi metterebbe una pesante ipoteca sul primo posto, che vale la promozione diretta. Del resto, secondo gli analisti, i giallorossi sono una spanna sopra tutti nelle scommesse su chi chiuderà il campionato in vetta: su di loro si punta a 1,25 appena, mentre il Frosinone, primo inseguitore, vola già a 13 volte la posta. Nei precedenti più recenti (quattro pareggi, due vittorie dei ciociari e una dei sanniti) la squadra di Nesta risulta in leggero vantaggio ma nella sfida di sabato, a pesare sul giudizio dei trader è il fattore campo. Il Benevento al Vigorito ha fatto quasi en plein, con sette successi e un pareggio fino a qui: parte da favorito a 1,95. A 3,05 il segno «X», mentre il blitz dei gialloblu è dato a 4,50, secondo Agipronews.