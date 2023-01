Tra i diversi incroci che vedono sfidarsi i campioni del mondo del 2006, mancava ancora quello tra Fabio Cannavaro e Alberto Gilardino. Quando Genoa e Benevento si erano affrontate all'andata, infatti, nessuno dei due si era ancora seduto sulla rispettiva panchina. Al momento le cose vanno decisamente meglio ai rossoblu, secondi assieme alla Reggina e a sei punti dal Frosinone capolista, mentre i sanniti lottano ancora per riemergere dalle zone basse della classifica. Ecco perché la sfida del Vigorito vede favoriti gli ospiti: il successo del Genoa prevale a 2,20, contro quello dei campani a 3,65. Il pareggio, invece, vale 2,90 la posta. L'Under è nettamente avanti a 1,52, mentre un esito con almeno tre reti si gioca a 2,45. Avanti anche il No Goal, a 1,76, contro il Goal a 1,98. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1, fissato a 5,80, seguito dallo 0-1 in favore del Genoa a 6,40. Un successo del Benevento per 1-0 è visto a 8,50.