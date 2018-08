Benevento-Lecce (3-3) è il posticipo che chiude la prima giornata di campionato in Serie B. Nonostante la retrocessione, i padroni di casa hanno venduto più abbonamenti dell'anno scorso: 8435. In occasione del debutto casalingo Bucchi conferma la formazione che ha eliminato l'Udinese in Coppa Italia. Dall'altra parte Liverani deve fare a meno degli infortunati Palombi, Riccardi, Saraniti e Tsonev. La difesa dei neo-promossi pugliesi è guidata dal grande ex di turno, Lucioni, reduce da una squalifica per doping sospesa dal Consiglio di Stato.



Partita dai due volti: il Lecce sblocca il risultato con Mancosu nel primo tempo e nella ripresa prende il largo con Falco e Fiamozzi. A questo punto la partita sembra chiusa, ma a venti minuti dal novantesimo parte l'incredibile rimonta del Benevento, che pareggia 3-3 grazie ai gol di Volta, Ricci e Coda su rigore.