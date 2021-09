Il programma della Serie B si apre domani sera con il big match tra Benevento e Lecce, due formazioni partite con il chiaro obiettivo di tornare nella massima serie. Secondo gli esperti i favoriti per il successo finale sono i padroni di casa con l’«1» in quota a 2,19. Sale a 3,15 il pareggio mentre un colpo esterno dei pugliesi si gioca a 3.35. Per i bookie previsto grande equilibrio anche per il numero di gol fatti. Leggermente avanti l’under 2.5 in quota a 1,84 rispetto all’over 2.5 a 1.91. Invece un repeat dell’ultimo precedente in terra campana, quel 3-3 uscito nella stagione 2018-19 vale 46 volte la posta, tuttavia il risultato più accreditato resta la vittoria per 1-0 del Benevento in quota a 8 mentre lo stesso risultato per gli uomini di Baroni, ex di turno, si gioca a 10,50.