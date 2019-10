A guardare il passato, è una sfida tra campioni del Mondo, oggi seduti in panchina: Filippo Inzaghi da una parte, Massimo Oddo dall'altra. A guardare la classifica, è uno scontro al vertice: il Benevento capolista ospita domani pomeriggio il Perugia, staccato solo di un punto. A livello di pronostico, le quote raccontano però un'altra storia: i padroni di casa sono nettamente favoriti, a 1,70, mentre la vittoria esterna del Perugia sale fino a 5,10. Il Benevento è l'unica squadra ancora imbattuta della Serie B e vanta la migliore difesa (soltanto tre gol al passivo), ma ha una certa tendenza al pareggio: la quarta «X» su otto partite si gioca a 3,45. Solo una volta la capolista ha regalato la goleada (4-1 al Cittadella), per il resto ha confezionato sei Under su sette. Tuttavia nella scelta tra Under (1,79) e Over (1,97) gli analisti mantengono un certo equilibrio. Quanto ai precedenti, lo scorso anno il Benevento ha vinto sia all'andata che al ritorno. L'ultimo successo del Perugia si è verificato in Coppa Italia, nell'agosto 2017.